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Очищают ли на самом деле воздух комнатные растения? Нет, и вот почему

Очищают ли на самом деле воздух комнатные растения? Нет, и вот почему

© F. D. Richards, flickr.co В 1989 году NASA опубликовало исследование, в котором утверждалось, что популярные комнатные растения помогают удалить из воздуха органические химические вещества: бензол, трихлорэтилен и формальдегид.

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