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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункт и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункт и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» ВС РФ точным огнем уничтожили командно-наблюдательный пункт с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области.

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