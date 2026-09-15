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Контрафронт

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Центральноафриканская Республика: 12 сентября около 30 человек были похищены предполагаемыми...

Центральноафриканская Республика: 12 сентября около 30 человек были похищены предполагаемыми боевиками Армии сопротивления Бога (ЛРА) в Луге и Надинги, расположенных в коммуне Вугбабалифондо префектуры Мбому.

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