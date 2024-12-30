Евросоюз обсуждает использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Welt в понедельник, 30 декабря.
В Евросоюзе допустили использование активов России для поддержки Украины
Комментарии
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Eduard
Личное имущество суки Каллас конфискуйте и хоть Африке передайте!
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20 час.
Eduard
Эстонцы уже имеют опыт как воровать,перед переходом на кроны,они деньги СССР перепродали Чечне,многие из власти тогда обоготились.Но должныбыли рубли в Москву вернуть! Как видите воровство в "культурной" якозе Европе процветает,только они дешовые оправдания себе придумывают!
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20 час.
Eduard
В известной комедии есть фраза:"Помощь детям и только "детям"! Вот очень похоже!
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20 час.
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