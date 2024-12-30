В Евросоюзе допустили использование активов России для поддержки Украины

Eduard

Эстонцы уже имеют опыт как воровать,перед переходом на кроны,они деньги СССР перепродали Чечне,многие из власти тогда обоготились.Но должныбыли рубли в Москву вернуть! Как видите воровство в "культурной" якозе Европе процветает,только они дешовые оправдания себе придумывают!