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В Евросоюзе допустили использование активов России для поддержки Украины

В Евросоюзе допустили использование активов России для поддержки Украины

Евросоюз обсуждает использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Welt в понедельник, 30 декабря.

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Комментарии
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Eduard
Личное имущество суки Каллас конфискуйте и хоть Африке передайте!
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20 час.
Eduard
Эстонцы уже имеют опыт как воровать,перед переходом на кроны,они деньги СССР перепродали Чечне,многие из власти тогда обоготились.Но должныбыли рубли в Москву вернуть! Как видите воровство в &quot;культурной&quot; якозе Европе процветает,только они дешовые оправдания себе придумывают!
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20 час.
Eduard
В известной комедии есть фраза:&quot;Помощь детям и только &quot;детям&quot;! Вот очень похоже!
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20 час.

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