ФРС США совершает грубую политическую ошибку, которая позитивно повлияет на золото, — эксперты Ирэн ОрлонскаяМировой лидер среди драгоценных металлов сталкивается с препятствиями из-за изменения ожиданий относительно начала цикла смягчения политики Федеральной резервной системы.
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