Пожар в Щелкове локализован на площади 9,4 тыс. кв. м, вредные вещества не превышают нормы

Пожар на мусорной площадке в подмосковном Щелкове локализован на площади 9,4 тыс. кв. м. Об этом сообщило управление МЧС по Московской области.
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