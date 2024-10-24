Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ: Китай может ответить на попытки США сохранить гегемонию санкциями

СМИ: Китай может ответить на попытки США сохранить гегемонию санкциями

Китай располагает возможностями и имеет право принять контрмеры в ответ на усиливающиеся санкции, которые США принимают с целью сохранить собственную гегемонию под предлогом сотрудничества КНР с Россией и Ираном.

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