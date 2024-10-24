Китай располагает возможностями и имеет право принять контрмеры в ответ на усиливающиеся санкции, которые США принимают с целью сохранить собственную гегемонию под предлогом сотрудничества КНР с Россией и Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии