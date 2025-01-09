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Нож в мотор. Диетолог Денисова открыла 5 секретов питания сердечников

Нож в мотор. Диетолог Денисова открыла 5 секретов питания сердечников

Правильное питание — значимый профилактический и даже лечебный фактор при многих заболеваниях. Сократив те или иные продукты в своем рационе и добавив другие, можно значительно улучшить свое здоровье, защитить сердце и сосуды и даже снизить количество принимаемых лекарств (например, при гипертонии).

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