90-е годы отметились трагическими событиями в отечественном станкостроении. Именно эта отрасль потерпела сокрушительное поражение и глобальное падение.
Возрождение российского Феникса состоялось
Комментарии
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СБ
Слава Белый
Запад вам виноват? Сами продались, а запад виноват? Он то правильно сделал. Зачем ему конкуренты? Никто не виноват, что элита СССР сплошь продажная оказалась. Да и народ не сильно то защищал свою страну. Получили то, что сами себе сделали. Повезло только, что не успели докатиться до уровня бандерлогов.
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