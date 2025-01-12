Возрождение российского Феникса состоялось

СБ

Слава Белый

Запад вам виноват? Сами продались, а запад виноват? Он то правильно сделал. Зачем ему конкуренты? Никто не виноват, что элита СССР сплошь продажная оказалась. Да и народ не сильно то защищал свою страну. Получили то, что сами себе сделали. Повезло только, что не успели докатиться до уровня бандерлогов.