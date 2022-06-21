Business Insider: мир ожидает безумно тяжелое лето из-за эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Как раз наоборот: сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до начала конфликта на Украине, а благодаря стремительно растущим ценам страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей", — пишет Business Insider.
Как раз наоборот: сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до начала конфликта на Украине, а благодаря стремительно растущим ценам страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей", — пишет Business Insider.
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