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Business Insider: мир ожидает безумно тяжелое лето из-за эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Business Insider: мир ожидает безумно тяжелое лето из-за эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Как раз наоборот: сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до начала конфликта на Украине, а благодаря стремительно растущим ценам страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей", — пишет Business Insider.

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