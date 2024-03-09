Полянский рассказал, как горят американские танки Abrams

Танки Abrams производства Соединённых Штатов горят не хуже, чем немецкие боевые машины Leopard, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.
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