Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют более 78% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы на сайте в пятницу, 8 декабря.
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