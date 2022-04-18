Вечерняя Москва

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Экономист Бадалов рассказал, почему финансовый кризис в США не коснется России

Экономист Бадалов рассказал, почему финансовый кризис в США не коснется России

При наличии серьезных проблем в американской экономике, сравнимых с финансовым кризисом 2008 года, влияние на Россию будет минимальным, уверен доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

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