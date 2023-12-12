"Подстраховалась": Пугачёва готовилась к побегу из России уже давно

Для этого она заранее подготовилась, купив элитную недвижимость и накопив приличную сумму денег.Актёр и певец Сергей Савин, фаворит Аллы Пугачёвой, рассказал, что у певицы уже давно имелась элитная недвижимость за рубежом, а также денежные накопления.