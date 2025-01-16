По данным Bloomberg, цена морской доставки нефти ВСТО в Китай утроилась после санкций США

Стоимость морской доставки российской нефти сорта ESPO (ВСТО) в Китай выросла более чем в три раза после того, как США на прошлой неделе ввели агрессивные санкции против нефтяной промышленности, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.
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