В Германии согласились со словами Лаврова об атаке на «Севпотоки»

Ральф Нимайер, глава Немецкого совета по Конституции и суверенитету, высказал мнение, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что власти Германии смирились с атакой на «Северные потоки», является обоснованным.
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