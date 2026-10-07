Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Чермен» обнаружили сильнодействующие вещества в салоне грузового автомобиля

С целью проведения проверочных мероприятий стражи правопорядка остановили на посту малотоннажный грузовой автомобиль под управлением ранее судимого, в том числе за наркопреступление, 38-летнего жителя Астраханской области.

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