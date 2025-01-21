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Царьград

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Гаджи Гаджиев: при системе "весна-осень" мы выигрывали Кубок УЕФА

Гаджи Гаджиев: при системе "весна-осень" мы выигрывали Кубок УЕФА

Специалист высказался по поводу графика команд РПЛ.Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказал мнение о различиях в системах проведения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "осень-весна" и "весна-осень".

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