День 24 марта в истории

Всемирный день борьбы против туберкулеза. Памятная дата ООН, установленная по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году.
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