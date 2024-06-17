Geely Atlas получил полноприводную версию: цены известны

Официальные дилеры Geely по всей России начали продажи кроссоверов Geely Atlas с полным приводом. Автомобиль, отличающийся эмблемой AWD на двери багажника, доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport.
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