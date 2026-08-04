"Население будет страдать очень и очень долго": Эксперт раскрыл беду Донбасса

Эксперт Андрей Марочко считает, что ВСУ создали проблему для жителей Донбасса на долгие годы вперёд. Он объяснил: за всё время боевых действий киевского режима против региона, украинская армия так сильно "накачала" Донбасс минами, что "население будет страдать очень и очень долго".
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