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Царьград

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"Население будет страдать очень и очень долго": Эксперт раскрыл беду Донбасса

"Население будет страдать очень и очень долго": Эксперт раскрыл беду Донбасса

Эксперт Андрей Марочко считает, что ВСУ создали проблему для жителей Донбасса на долгие годы вперёд. Он объяснил: за всё время боевых действий киевского режима против региона, украинская армия так сильно "накачала" Донбасс минами, что "население будет страдать очень и очень долго".

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