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Овечкин мчится к рекорду всех времен — он выдал суперматч! Ови поднял команду на подвиг и стал еще ближе к Гретцки

Овечкин мчится к рекорду всех времен — он выдал суперматч! Ови поднял команду на подвиг и стал еще ближе к Гретцки

Гол и парочка ассистов в Оттаве.Александр Овечкин и его «Вашингтон» очень уверенно идут по 2025-му. Ови не поражает голевыми подвигами, но к своей главной цели в виде снайперского рекорда Уэйна Гретцки движется уверенно — голевые засухи в этом календарном году не затягиваются дольше, чем на 2-3 матча.

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