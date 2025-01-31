Гол и парочка ассистов в Оттаве.Александр Овечкин и его «Вашингтон» очень уверенно идут по 2025-му. Ови не поражает голевыми подвигами, но к своей главной цели в виде снайперского рекорда Уэйна Гретцки движется уверенно — голевые засухи в этом календарном году не затягиваются дольше, чем на 2-3 матча.