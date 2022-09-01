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Генеральный инспектор Германии Эберхард Цорн оценил военную мощь России

Генеральный инспектор Германии Эберхард Цорн оценил военную мощь России

Не стоит недооценивать военную мощь российской армии. Военно-воздушные силы России обладают большим потенциалом и представляют угрозу для НАТО, заявил в интервью агентству ReutersГенеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн.

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