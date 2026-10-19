Использование марионетками Запада воздушного пространства Эстонии для нанесения атак по российской территории вынуждает РФ предпринять меры защиты.
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А почему это ТОЛЬКО над Эстонией закрывать небо? Опять Путинские малодушные "грозилки - недоделки"? А потом опять проблемы с грёбаными сучками - прибалтками решать? Не угомонятся же прибалтийские шавки вместе с хохло-бандервой - будут и над ОСТАЛЬНЫМИ балтошавками летать! Закрывать, так закрывать уж ВСЕХ, к чёртовой матери! Ни хрена они не сделают, а гейропейцы по-визжат, слюной по-брызгают да языки в задницы в свои запхнут! Пусть прибалто-псарня в своей конуре посидит и на небо по-гавкает!