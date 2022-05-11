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  • сергей мельников
    Нууу..во первых-длаю зажарку лук  с морковкой!!Яйцо(точней пару яиц) взболтать и влить струйкой помешивая))Отлично от...Зеленый борщ верн...
  • Наталия Андрейчикова
    Может быть это (упрощенныйй рецепт)  тоже вкусно, но настоящий ПАНЧО изготавливается не так и он очень вкусный.Торт "Панчо"
  • Ингерман Ланская
    ....а выглядит отвратительно...Выпечка без яиц, ...

Луковый суп - мы много о нём наслышаны, а вот для себя давайте приготовим простой, домашний, с гренками и картошкой

Луковый суп - мы много о нём наслышаны, а вот для себя давайте приготовим простой, домашний, с гренками и картошкой

Луковый суп - о нём слышали многие из кулинарных телепрограмм или фильмов. И скорее всего спрашивали друг у друга: "А что это?" Может у кого-то мелькнула мысль его приготовить, но, то руки не доходили, то желание пропадало, то рецепта не нашли.

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