Луковый суп - мы много о нём наслышаны, а вот для себя давайте приготовим простой, домашний, с гренками и картошкой

Луковый суп - о нём слышали многие из кулинарных телепрограмм или фильмов. И скорее всего спрашивали друг у друга: "А что это?" Может у кого-то мелькнула мысль его приготовить, но, то руки не доходили, то желание пропадало, то рецепта не нашли.