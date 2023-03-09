В Катаре местные власти отменили все ковидные ограничения для российских туристов

В Катаре местные власти отменили ковидные ограничения для туристов, включая приезжих россиян. Отмечается, что путешественникам больше не нужно носить маску в общественных местах, сдавать ПЦР-тесты, а также получать медицинскую страховку, которая покрыла бы лечение от COVID-19.
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