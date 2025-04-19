Пасхальное богослужение из собора в Казани покажут в прямом эфире на ТНВ

Сегодня вечером телеканал «ТНВ-Татарстан» проведет прямую трансляцию пасхального богослужения из кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери, расположенного в Казанском Богородицком мужском монастыре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии