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Заблокировано 17 сайтов, продававших фальшивые билеты в Большой театр

Заблокировано 17 сайтов, продававших фальшивые билеты в Большой театр

В 2024 году Роскомнадзор заблокировал 17 сайтов, торгующих фальшивыми билетами в Большой театр.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России, также известная как Роскомнадзор, в 2024 году заблокировала 17 интернет-ресурсов, осуществлявших незаконную продажу билетов в Большой театр.

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