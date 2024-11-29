Заблокировано 17 сайтов, продававших фальшивые билеты в Большой театр

В 2024 году Роскомнадзор заблокировал 17 сайтов, торгующих фальшивыми билетами в Большой театр.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России, также известная как Роскомнадзор, в 2024 году заблокировала 17 интернет-ресурсов, осуществлявших незаконную продажу билетов в Большой театр.