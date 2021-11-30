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Коротченко: Украина представляет серьёзную опасность для гражданской авиации

Коротченко: Украина представляет серьёзную опасность для гражданской авиации

Офис президента Украины разыгрывает политическое шоу с конфликтом вокруг олигарха Рината Ахметова. Одновременно киевское военное руководство начинает «бряцать» заржавевшими с советских времён системами ПВО, которые могут сработать в любой момент.

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