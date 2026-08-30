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Царьград

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ГУ МВД: Мошенники выдают себя за сотрудников полиции

ГУ МВД: Мошенники выдают себя за сотрудников полиции

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве, Владимир Васенин, рассказал о мошеннических схемах, в которых преступники выдают себя за сотрудников полиции, предлагая гражданам по телефону участвовать в спецоперациях.

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