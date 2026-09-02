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Аргументы и Факты

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Генералы США приняли сторону Ирана: Пентагон не смог скрыть скандал

Генералы США приняли сторону Ирана: Пентагон не смог скрыть скандал

Внутриполитический кризис в американской администрации перестал быть скрытым. Уход главы сухопутных войск на фоне требований генералитета остановить войну в Иране демонстрирует: военная машина США дает сбой на всех уровнях.

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