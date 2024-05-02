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    А можно было бы ещё  сбрасывать  бумажные конструкторы ЛА из серии, ну, типа, все там "сделай сам"...  Идей бредовых..."Надувная" Авиация
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"Надувная" Авиация

"Надувная" Авиация

﻿﻿Идея надувных резиновых самолетов возникла в 1930-х годах, когда дизайнер Тейлор МакДэниел провел свои первые эксперименты с надувными резиновыми планерами.

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Комментарии
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Влад Владимиров
А можно было бы ещё  сбрасывать  бумажные конструкторы ЛА из серии, ну, типа, все там &quot;сделай сам&quot;...  Идей бредовых  тут отыскать  можно целое &quot;море&quot;... Конечно, такой &quot;воздушный шарик&quot;, наверное, сможет поднять кого то ,как говорят: с грехом пополам... Но, вот, чтобы спасти на нем кого то...Я б тут поспорил.
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