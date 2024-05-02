"Надувная" Авиация

Влад Владимиров

А можно было бы ещё сбрасывать бумажные конструкторы ЛА из серии, ну, типа, все там "сделай сам"... Идей бредовых тут отыскать можно целое "море"... Конечно, такой "воздушный шарик", наверное, сможет поднять кого то ,как говорят: с грехом пополам... Но, вот, чтобы спасти на нем кого то...Я б тут поспорил.