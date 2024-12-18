Финансовые регуляторы Китая и США укрепляют сотрудничество в страховом секторе

Финансовые регуляторы Китая и США договорились об укреплении сотрудничества в страховом секторе, созвав очередную рабочую встречу, несмотря на усиление неопределенности, вызванной приходом к власти новой администрации США.
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