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Страны Запада устроили России демарш послов, но получили изящный ответ Марии Захаровой

Страны Запада устроили России демарш послов, но получили изящный ответ Марии Захаровой

На инаугурацию президента Владимира Путина не приехали, хотя были приглашены, послы стран Запада. Без прикрас, это был настоящий демарш, призванный показать изоляцию России.

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