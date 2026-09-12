Президент: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну против России

В ходе визита в Индию президент России Владимир Путин сделал ряд жёстких заявлений по украинскому вопросу.
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