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Президент: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну против России

Президент: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну против России

В ходе визита в Индию президент России Владимир Путин сделал ряд жёстких заявлений по украинскому вопросу.

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