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Андреа Стелла: «Аварию Норриса вызвали кочка и холодные шины. «Макларен» не видит проблем с болидом»

Ландо Норрис врезался в барьеры на стартовых кругах Гран-при Лас-Вегаса, после чего гонщика «Макларена» отправили в больницу на обследование.

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