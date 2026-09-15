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Более сотни пациентов рассказали о встрече с версией себя после смерти

Более сотни пациентов рассказали о встрече с версией себя после смерти

Люди, пережившие остановку сердца, начали рассказывать исследователям об одной пугающе похожей встрече.

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