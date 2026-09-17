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Царьград

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Биткоин упал до $76 тыс. после неудачи Clarity Act в США

Биткоин упал до $76 тыс. после неудачи Clarity Act в США

Курс биткоина снизился до $75–76 тыс. на фоне провала Clarity Act в США. Дональд Трамп поддерживал этот законопроект, но демократы отвергли его.

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