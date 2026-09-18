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«Это уже третий инсульт»: семья Аркадия Куликова раскрыла причину смерти звезды «Кадетства»

«Это уже третий инсульт»: семья Аркадия Куликова раскрыла причину смерти звезды «Кадетства»

Стали известны обстоятельства ухода из жизни актера Аркадия Куликова. О причине смерти заслуженного артиста России рассказали его родные, их слова приводит РИА Новости.

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