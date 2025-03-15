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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зачем идти к новым командам, если не за деньгами? Медийки у них нет, уровень бренда слабый». Спиряков о финансах в медиафутболе

– Есть ли общие тенденции в закрытии медиакоманд? – Общая тенденция 100% есть и будет продолжаться. Это напоминает проблему маркетплейсов.

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