«Флорида» одержала 5-ю победу в сезоне с камбэком при дефиците в 3+ шайбы. Это новый рекорд НХЛ

«Флорида» установила рекорд НХЛ, в 5-й раз в сезоне сделав камбэк при дефиците в 3+ шайбы. Сегодня «Пантерс» отыгрались в матче с «Торонто» (7:6 ОТ), уступая в счете 1:5.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх