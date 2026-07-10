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Испания победила Бельгию в 5 матчах подряд и не проигрывает с 1986-го. 1.67 – бельгийцы снова уступят

Испания и Бельгия встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026. Испанцы обыграли бельгийцев в основное время в 5 последних очных встречах и не проигрывают им с 1986 года – тогда Бельгия победила по пенальти в 1/4 финала мундиаля.

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