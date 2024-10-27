Глава Малайзии рассказал о получения страной статуса партнера БРИКС

Идея принятия в БРИКС Малайзии в качестве страны-партнера получила поддержки со стороны стран-основателей объединения, премьер-министр страны Анвар Ибрагим 27 октября после встречи с премьер-министром Эфиопии доктором Абием Ахмедом Али.
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