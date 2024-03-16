Депутат Госдумы Наталья Назарова проголосовала на участке в Нижнем Новгороде

Депутат Государственной Думы (фракция «Единой России»), заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова сегодня приняла участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации.
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