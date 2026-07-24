На днях Ильхам Алиев подписал декларацию о сотрудничестве с Фридрихом Мерцем, одним из ярых сторонников «войны с Россией».
Алиев «открывает кавказский фронт» против России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Что Али - ГОВНО, мы это нутром чувствовали всегда!
Ответить
1 м.
НЗ
Нина Зимина
Плющенко сволочь и предатель. Лишить гражданства и гнать из страны. Продажная тварь.
Ответить
1 м.
Leonid PlиGin
"артиллеристские снаряды" - что это такое? Аффтар, где ты слышал такое прилагательное к слову "снаряды"?
Ответить
1 м.
Свежие комментарии