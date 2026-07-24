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Алиев «открывает кавказский фронт» против России

Алиев «открывает кавказский фронт» против России

     На днях Ильхам Алиев подписал декларацию о сотрудничестве с Фридрихом Мерцем, одним из ярых сторонников «войны с Россией».

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Что Али - ГОВНО, мы это нутром чувствовали всегда!
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1 м.
НЗ
Нина Зимина
Плющенко сволочь и предатель. Лишить гражданства и гнать из страны. Продажная тварь.
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1 м.
Leonid PlиGin
&quot;артиллеристские снаряды&quot; - что это такое? Аффтар, где ты слышал такое прилагательное к слову &quot;снаряды&quot;?
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1 м.