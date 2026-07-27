Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

@ Сергей Савостьянов/ТАСС Tекст: Валерия Городецкая Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».
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