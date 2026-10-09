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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне не стал сравнивать Месси и Марадону: «Мы, аргентинцы, благодарны судьбе за то, что у нас были два выдающихся футболиста, лучших в истории»

Главный тренер « Атлетико »  Диего Симеоне отказался сравнивать Лионеля Месси и Диего Марадону .  «Я не собираюсь ввязываться в эту демагогию и выбирать кого-то из них.

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