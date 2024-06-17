Берег водохранилища очистили от мусора в Падунском районе Братска

Акция «Чистый берег» прошла в Падунском районе Братска в эти выходные. Как сообщили в управлении Падунского района города, на уборку вышли коллектив самого управления, а также сотрудники ООО «Транснефть-Восток».
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