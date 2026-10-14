По данным следствия, в минувшее воскресенье, 11 октября, между подозреваемым и его 66-летним потерпевшим, находящимися в квартире злоумышленника, произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил приятеля ножом в область головы и туловища.