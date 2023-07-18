Зеленский поговорил с генсеком ООН и послал письмо Эрдогану

Зеленский в разговоре с генсеком ООН обвинил Россию в дестабилизации рынка продовольствия Зеленский сообщил о разговоре с Гутерришем, в ходе которого он обвинил России в дестабилизации продовольственного рынка из-за выхода из зерновой сделки.