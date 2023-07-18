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Зеленский поговорил с генсеком ООН и послал письмо Эрдогану

Зеленский в разговоре с генсеком ООН обвинил Россию в дестабилизации рынка продовольствия Зеленский сообщил о разговоре с Гутерришем, в ходе которого он обвинил России в дестабилизации продовольственного рынка из-за выхода из зерновой сделки.

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